В Татарстане на пять тысяч человек снизилось число отказников от соцпакета

В Татарстане уменьшается количество отказников от соцпакета. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«Почти 61% отказников было на 15 августа. Эта цифра не радует медиков и организаторов здравоохранения. Поскольку мы понимаем, насколько велика доля лекарственной терапии в лечении пациентов», – отметила она.

Фарида Яркаева заметила, что с прошлого года количество отказников уменьшилось на 1,5%, почти пять тысяч человек начали получать лекарства.

До первого октября у федеральных льготников есть время отказаться от компенсации в 1300 рублей и начать получать соцпакет – это лекарства и медицинские изделия. Причем не только по своему основному заболеванию, но и по любому другому.

Замминистра напомнила, что если в прошлые годы выбором льготника был соцпакет, то никуда обращаться не нужно – произойдет автоматическое продление. В случае если до 2023 года человек выбирал денежную компенсацию, достаточно обратится в Пенсионный фонд России.