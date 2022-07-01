В Татарстане на пять месяцев закроется для движения дорога Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки

В Татарстане почти на пять месяцев закроется для движения транспорта участок автомобильной дороги Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение транспорта будет временно ограничено с 2 июля по 20 ноября на участке 17+430 километр. «На этот период запланирована реконструкция моста через реку Булатка», — пояснили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд по региональным дорогам: объездной села Нурлаты и Нурлаты — Городище. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.