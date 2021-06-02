В Татарстане на путепроводе автодороги Казань — Оренбург ограничат проезд большегрузов

В Татарстане на путепроводе транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань — Оренбург ограничат проезд большегрузов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ограничение движения транспорта с массой более 15 тонн будет действовать с 7 по 11 июня.

«Оно вводится из-за проведения строительно-монтажных работ по бетонированию пролетных строений строящегося нового путепровода в рамках реконструкции автомобильной дороги к аэропорту Казани», — отметили в пресс-службе.

При движении из Казани в аэропорт движение грузового транспорта будет осуществляться штатно, а обратно по двум маршрутам: аэропорт — транспортная развязка на 20 км автодороги Казань — Оренбург в направлении Чистополь — Обухово — Арышхазда — М7 «Волга» — Казань или аэропорт — Столбище — Усады — Казань.

При движении грузовиков из Чистополя в сторону Казани объезд планируется по двум маршрутам: Обухово — Арышхазда — М7 «Волга» — Казань или Сокуры — Кирби — Травкино — Столбище — Усады — Казань.

При движении из Казани в Чистополь объезд будет возможен по следующему маршруту: Казань — аэропорт (развернуться в обратном направлении на кольце) — транспортная развязка на 20 км автодороги Казань — Оренбург — Чистополь.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков.