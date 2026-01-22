В Татарстане на протяжении трех лет сокращается число разводов

В Татарстане стабильно уменьшается число разводов. В 2025 году их количество сократилось до 10 815, сообщила сегодня начальник Управления ЗАГСа Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии ведомства в казанском ИТ-парке.

«Снижение (числа разводов – прим. Т-и) в сравнении с 2024 годом составило 20%. Тенденция снижения числа бракоразводных процессов наблюдается три года подряд. А вот основная часть разводов приходится на семьи, прожившие в совместном браке от 10 до 19 лет. На этот возраст приходится 30% разводов от общего количества», – рассказала она.

Основной возраст разводящихся как среди женщин, так и среди мужчин – 40–49 лет. И за прошлый год такая тенденция практически не поменялась.

«В татарстанских семьях, основанных на фундаменте традиционных культурных ценностей, обычаев и традиций, семья и брак имеют высокий статус, а разводы традиционно считаются крайней мерой. Культурный фон, региональные особенности, а также эффективная социальная политика создают основу для устойчивости семьи», – поделилась также собственным пониманием ситуации с разводами Ахметова.

В работе коллегии принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции России Роман Рябый.