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Происшествия 17 апреля 2024 21:23

В Татарстане на пристава возбудили дело за превышение должностных полномочий

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В отношении пристава-исполнителя Приволжского района Казани возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или личной заинтересованности. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что данный факт был обнаружен сотрудниками отдела собственной безопасности.

«Решается вопрос об избрания меры пресечения», – отметили в ведомстве.

По данным «Татар-информа», сотрудник Управления незаконно продал на торгах имущество одного из должников.

#приставы-исполнители
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