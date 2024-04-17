В Татарстане на пристава возбудили дело за превышение должностных полномочий

В отношении пристава-исполнителя Приволжского района Казани возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или личной заинтересованности. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Отмечается, что данный факт был обнаружен сотрудниками отдела собственной безопасности.

«Решается вопрос об избрания меры пресечения», – отметили в ведомстве.

По данным «Татар-информа», сотрудник Управления незаконно продал на торгах имущество одного из должников.