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В Татарстане на пристава возбудили дело за превышение должностных полномочий
В отношении пристава-исполнителя Приволжского района Казани возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или личной заинтересованности. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Отмечается, что данный факт был обнаружен сотрудниками отдела собственной безопасности.
«Решается вопрос об избрания меры пресечения», – отметили в ведомстве.
По данным «Татар-информа», сотрудник Управления незаконно продал на торгах имущество одного из должников.
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