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В Татарстане на приобретение льготных лекарств направят более 130 млн рублей
В Татарстане на закупку лекарств для льготников планируют потратить свыше 130,6 млн рублей. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.
В частности, предполагается приобрести комплекс валсартан + сакубитрил, применяемый при лечении сердечной недостаточности, более чем за 20,2 млн рублей.
Часть средств потратят на препараты для лечения артритов и псориаза. Это этанерцепт (почти 14,2 млн рублей) и секукинумаб — моноклональное антитело, используемое и при спондилите (свыше 14,5 млн рублей). Также будут закуплены упадацитиниб, применяемый при артритах, дерматитах, колитах и болезни Крона (более 7,1 млн рублей), и цертолизумаба пэгол, используемый для лечения ревматоидного артрита и болезни Крона (почти 3,1 млн).
Планируется приобрести и две партии комплекса будесонид + формотерол, применяемого при бронхиальной астме и других обструктивных заболеваниях легких, более чем за 10,6 млн и 12,2 млн рублей соответственно.
Кроме того, свыше 9,8 млн рублей направят на закупку используемого для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы комплекса ипратропия бромид + фенотеро, а почти 5,2 млн — на также применяемый при ХОБЛ комплекс олодатерол + тиотропия бромид.
Для лечения различных онкологических заболеваний приобретут партии эверолимуса почти за 10,9 млн рублей и дазатиниба почти за 5,3 млн. Необходимый для лечения болезни Ходжкина и ряда других тяжелых заболеваний хлорамбуцил обойдется примерно в 5,8 млн рублей.
Помимо этого, будут приобретены партии амбризентана (для лечения артериальной гипертензии) и руксолитиниба (для лечения миелофиброза) — примерно за 5,5 млн и 6 млн рублей соответственно.
Заказчиком выступает Министерство здравоохранения РТ, средства поступят из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 31 августа, победителей электронных аукционов определят 4 сентября.
В большинстве случаев лекарства должны быть поставлены до 24 июля следующего, 2024 года. Однако в некоторых случаях подрядчик должен будет исполнить контракт более оперативно.
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