В Татарстане на праймериз «Единой России» зарегистрировались более пяти тысяч избирателей

В Татарстане 5386 избирателей зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России». Об этом сообщил руководитель Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

«Процедура предварительного голосования – это максимально открытый процесс, в котором может принять участие любой житель республики. Именно избирателям предстоит решать, кто пойдет по партийному списку и по одномандатным округам от “Единой России” на предстоящие осенью выборы в Государственной Совет Республики Татарстан», – сказал он.

В составе парламента сегодня 100 народных избранников, из них 80 являются членами фракции «Единая Россия», напоминает пресс-служба регионального отделения партии.

«Татарстанское региональное отделение партии планирует удерживать достигнутые результаты также в Госсовете нового созыва и заместить примерно такое же количество мандатов», – отметил Самигуллин.

Стать избирателем на предварительном голосовании «Единой России» может любой совершеннолетний житель региона, где осенью пройдут выборы. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте PG.ER.RU с помощью Госуслуг. Подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата можно на сайте PG.ER.RU до 25 апреля. Само голосование пройдет с 20 по 26 мая. Его итоги подведут до 29 мая.

«В этом году на осенних выборах смогут голосовать порядка 46 миллионов избирателей. Это серьезная цифра. По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний – рекордный для региональных выборов», – отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Он также сообщил, что в качестве кандидатов на участие в процедуре подали заявки уже более семи тысяч человек. «Количество растет кратно, многие заявки находятся на рассмотрении. До окончания регистрации кандидатов – еще 10 дней», – напомнил он.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Это в том числе довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления, на которых замещается более 24 тысяч мандатов. Татарстанцам этой осенью предстоит выбрать новый состав Государственного Совета РТ.