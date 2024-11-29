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Происшествия 29 ноября 2024 18:03

В Татарстане на пожаре в жилом доме пенсионерка получила ожоги спины

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В Тукаевском районе Татарстана на пожаре в жилом доме пенсионерка получила ожоги спины.

Возгорание произошло сегодня в селе Бетьки в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, в результате пожара 88-летняя женщина получила ожоги спины.

Причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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