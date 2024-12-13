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В Татарстане на пожаре из-за обогревателя погиб спавший сторож
На окраине села Старое Сляково Агрызского района Татарстана произошёл пожар в подсобном хозяйстве.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, горели бытовка и сарай под одной крышей на площади 30 квадратов.
При разборке сгоревших конструкций пожарные нашли тело 33-летнего сторожа, который погиб во сне.
Предварительно пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации электрообогревателя.
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