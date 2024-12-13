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Происшествия 13 декабря 2024 09:02

В Татарстане на пожаре из-за обогревателя погиб спавший сторож

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На окраине села Старое Сляково Агрызского района Татарстана произошёл пожар в подсобном хозяйстве.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, горели бытовка и сарай под одной крышей на площади 30 квадратов.

При разборке сгоревших конструкций пожарные нашли тело 33-летнего сторожа, который погиб во сне.

Предварительно пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации электрообогревателя.

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