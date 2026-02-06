‎В Татарстане на пожаре из-за непотушенной сигареты пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В многоквартирном доме блочного типа на улице Ленина в Зеленодольске произошел пожар. Очаг возгорания находился в кладовой на третьем этаже, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие пожарные спасли по лестничному маршу четырех жильцов, среди них – трехлетний ребенок.

Выяснилось, что 47‑летний мужчина зашел в кладовую, сел в кресло, закурил и уснул. Проснувшись уже среди огня, он попытался выбраться, но смог добраться лишь до коридора. Огнеборцы обнаружили его на полу, вынесли на свежий воздух и передали медикам. С отравлением продуктами горения пострадавший был госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.