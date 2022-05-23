В Татарстане на посевах яровых обнаружили насекомых-вредителей — полосатых блошек

В Татарстане на посевах обнаружили насекомых, которые способны нанести вред всходам злаковых культур. Об этом сообщает информационный отдел татарстанского филиала Россельхозцентра.

«К концу второй декады мая в республике яровые культуры обследованы на площади 8,6 тыс. га. При этом хлебные полосатые блошки — вредители зерновых культур — обнаружены на 2,7 тыс. га, или почти на трети обследованных площадей», — рассказали в ведомстве.

По данным учреждения, численность вредителей составила от 4 до 16 экземпляров на 1 кв. метр.

Руководитель республиканского филиала Россельхозцентра Виталий Новичков рассказал, что в прохладную и дождливую погоду хлебные блошки не питаются, а прячутся под комочками почвы. В такое время инсектицидную обработку проводить не стоит.

«Как только установится теплая погода, продолжится заселение хлебных полосатых блошек, и вредители будут угрожать посевам», — подчеркнул Новичков и призвал аграриев проводить обработку вовремя.

Он пояснил, что из-за повреждений хлебными блошками растения отстают в росте и слабее кустятся, а при повреждении 75% поверхности гибнут.