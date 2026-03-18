Общество 18 марта 2026 15:49

В Татарстане на подготовку к паводку выделено 513 млн рублей

Более 513 миллионов рублей выделено на подготовку к паводку в Татарстане. Об этом сегодня на брифинге о готовности к прохождению весеннего половодья в Республике Татарстан рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.

«При подготовке к паводку 2026 года выполнены мероприятия на сумму более 513 миллионов рублей. Из них 130 миллионов рублей было потрачено на ремонт тридцати гидротехнических сооружений, 81 – на очистку русел рек и дноуглублений, еще 8 – на берегоукрепление двух участков и так далее», – рассказал Суржко.

