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В Татарстане на поддержку учреждений и работников культуры на селе потратят 7,9 млн
Республика Татарстан собирается в текущем году направить на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории сельских поселений, почти 7,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено выделение на поддержку сельских работников культуры, признанных лучшими, 2 млн 375 тыс. рублей. При этом 1,9 млн рублей поступят из федерального бюджета.
В свою очередь лучшие сельские учреждения получат 5,5 млн рублей, из этой суммы 4,4 млн рублей будет выделено из федерального бюджета.
Инициативы отдельных творческих коллективов и работников культуры получают поддержку в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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