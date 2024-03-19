В Татарстане на поддержку учреждений и работников культуры на селе потратят 7,9 млн

Республика Татарстан собирается в текущем году направить на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории сельских поселений, почти 7,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Законом РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено выделение на поддержку сельских работников культуры, признанных лучшими, 2 млн 375 тыс. рублей. При этом 1,9 млн рублей поступят из федерального бюджета.

В свою очередь лучшие сельские учреждения получат 5,5 млн рублей, из этой суммы 4,4 млн рублей будет выделено из федерального бюджета.

Инициативы отдельных творческих коллективов и работников культуры получают поддержку в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.