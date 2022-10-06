В Татарстане на поддержку МСП в 2023 году выделят более 1,4 млрд рублей

В бюджете Татарстана на 2023 год на поддержку малого и среднего предпринимательства заложили более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«На поддержку малого и среднего предпринимательства на 2023 год предусмотрено 1 млрд 432 млн рублей, в том числе 232 млн рублей — средства из федерального бюджета. То есть снижение финансирования по сравнению 2022 годом не происходит», — сказала докладчик.

Анфимова уточнила, что федеральное финансирование остается на уровне прошлого года, а республиканское увеличено на 200 млн рублей. Эти средства должны пойти на займы и поручительства.

Кроме того, в бюджете на следующий год учтены субсидии управляющим компаниям особых экономических зон на возмещение части затрат, связанных с уплатой налога на имущество организаций, в объеме 131,3 млн рублей.

На субсидии для возмещения части производственных затрат организациям оборонно-промышленного комплекса, производящим холодильники, морозильники и медицинское холодильное оборудование, предусмотрено 30,4 млн рублей.

Помимо этого, на создание и развитие индустриальных промышленных парков и промплощадок муниципального уровня на территории республики направят 13,9 млрд рублей.