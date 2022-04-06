В Татарстане на поддержку МСП за год направят 4,5 млрд рублей

В 2022 году в Татарстане на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства выделили 4,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил первый заместитель министра экономики РТ — директор департамента развития предпринимательства и конкуренции Татарстана Рустем Сибгатуллин.

«На республиканском уровне, по итогам встреч с представителями общественных и деловых организаций, субъектами малого и среднего предпринимательства и обратной связи, поступившей от них, разработан и утвержден Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым пакет мер поддержки, который включает в себя комплекс мероприятий, финансовых и нефинансовых программ», — сказал он.

Сибгатуллин отметил, что в 2022 году на господдержку субъектов МСП направлено 1,2 млрд рублей. С учетом имеющейся капитализации подведомственных Министерству экономики структур общая сумма поддержки составит 4,5 млрд рублей. Это на 200 млн рублей больше, чем в 2021 году.

«По объему в прошлом году было направлено 4,3 млрд рублей, в этом году — 4,5 млрд рублей. По объему сильных изменений нет. Но корректировку по целеполаганию поддержки мы поменяли», — отметил он.