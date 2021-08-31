В Татарстане на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено 671,7 млн рублей

В Татарстане в этом году на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено 671,7 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На развитие семейных ферм предусмотрено 250 млн рублей, сельскохозяйственной потребкооперации — 187,1 млн рублей, на проект „Агростартап” — 161 млн рублей, „Агропрогресс” — 73,6 млн рублей», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров уточнил, что в республике функционируют 468 тыс. личных подсобных хозяйств, более 4 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и свыше 300 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

«На этот год в бюджете Татарстана на поддержку личных подсобных хозяйств заложено 427 млн рублей», — подчеркнул спикер.

Он заметил, что только за прошедшие два года гранты получили 393 фермера. После полной реализации проектов, на что отводится от полутора до двух лет, у них ожидается увеличение численности коров до 8 тыс. голов, крупного рогатого скота на откорме — до 8,3 тыс., лошадей — до 1852, овец — до 4822, птицы — до 2 млн и более голов, пчелосемей — до 5267 единиц.

«Со следующего года господдержка АПК будет максимально осуществляться через сервис „Мои субсидии”, делая процесс выдачи субсидий удобным и прозрачным», — заключил Зяббаров.