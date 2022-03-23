В Татарстане на поддержку малых форм хозяйствования направят около 906 млн рублей

В Татарстане в этом году на поддержку малых форм хозяйствования направят 905,8 млн рублей. В прошлом году господдержка с федеральным участием составила 856,2 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Грантовая поддержка идет с федеральным софинансированием. 60% средств гранта выделяются из федерального бюджета, 40% – из республиканского. Средства грантов до фермеров доведем до 1 мая. Всего в Татарстане насчитывается более 4 тыс. фермеров», – рассказал спикер.

По словам Хабипова, на развитие семейных ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств в этом году заложено 250 млн рублей. Всего поступило 33 заявки на 556 млн рублей. «С учетом того, что есть некоторая экономия по другим программам, на этой неделе будет принято решение о перераспределении средств на эту программу, потому что она более востребована», – подчеркнул он.

Замминистра отметил, что на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации заложено 254,3 млн рублей. Поступило 10 заявок, сейчас проводятся конкурсные процедуры. Размер гранта на один потребительский кооператив достигает до 70 млн рублей.

Хабипов добавил, что для предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных затрат предусмотрено более 208 млн рублей. Получателям субсидий необходимо вовлечь в кооперацию 2,4 тыс. новых членов и обеспечить получение поддержки 58 кооперативами.

По программе «Агростартап» фермер может получить грант до 3 млн рублей по молочному и мясному направлению разведения крупного рогатого скота, до 1,5 млн рублей – по другим направлениям. При этом необходимо внести не менее 10% собственных средств от общей суммы проекта. На этот год на программу выделено 160,4 млн рублей. Подано 94 заявки на 214 млн рублей.

По программе «Агропрогресс» грант на сумму 16,2 млн рублей выиграл один претендент – ООО «Биосфера Фиш». На развитие сельского туризма будет направлено 16 млн рублей. Это направление поддержки введено Минсельхозом России с 2022 года на строительство объектов для размещения туристов и инфраструктуры. Два проекта – «Сельский туризм с национальным колоритом» Высокогорского района и «База отдыха “Билярск” с эко-фермой» Алексеевского района – предварительно отобраны для предоставления гранта «Агротуризм».

За последние три года фермерами освоено субсидий на сумму 660,6 млн рублей, в том числе в 2019 году – 163,7 млн рублей, в 2020 году – 208,8 млн рублей и в 2021 году – 288,1 млн рублей.

Малыми формами хозяйствования в прошлом году произведено продукции на 122 млрд рублей, в том числе крестьянско-фермерскими хозяйствами – на 24 млрд рублей.

В прошлом году в фермерских хозяйствах собрали 606 тыс. тонн зерновых, или 25% от всего урожая зерна и 20% урожая масличных культур.