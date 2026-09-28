В Татарстане на поддержку личных подсобных хозяйств направили 700 млн рублей

Малые формы хозяйствования играют важную роль в развитии агропромышленного комплекса Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

В текущем году на поддержку личных подсобных хозяйств из бюджета Татарстана выделено порядка 700 млн рублей. По словам Минниханова, эту работу необходимо продолжить.

На мероприятие пригласили успешных фермеров, которые вносят вклад в развитие республики: Халима Гарифова из Арского района, Розу Исхакову из Лаишевского района, Рустама Гайдуллина из Сармановского района, Зухру Сафиуллину из Кукморского района и Артура Мухамедзянова из Заинского района.

«Спасибо вам за вашу важную и нужную работу – бик зур рахмат!» – сказал Раис Татарстана, приветствуя фермеров.