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Общество 28 сентября 2026 10:49

В Татарстане на поддержку личных подсобных хозяйств направили 700 млн рублей

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Малые формы хозяйствования играют важную роль в развитии агропромышленного комплекса Татарстана. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету республики.

В текущем году на поддержку личных подсобных хозяйств из бюджета Татарстана выделено порядка 700 млн рублей. По словам Минниханова, эту работу необходимо продолжить.

На мероприятие пригласили успешных фермеров, которые вносят вклад в развитие республики: Халима Гарифова из Арского района, Розу Исхакову из Лаишевского района, Рустама Гайдуллина из Сармановского района, Зухру Сафиуллину из Кукморского района и Артура Мухамедзянова из Заинского района.

«Спасибо вам за вашу важную и нужную работу – бик зур рахмат!» – сказал Раис Татарстана, приветствуя фермеров.

#ПосланиеМинниханова2026 #Рустам Минниханов #личные подсобные хозяйства
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