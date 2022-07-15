В Татарстане на оздоровление Волги до 2024 года направят 18 млрд рублей

В Татарстане на реализацию проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года направят около 18 млрд рублей, в том числе 13 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков на 33-м заседании Госсовета РТ.

«Одним из ключевых и капиталоемких федеральных проектов в рамках нацпроекта “Экология” является “Оздоровление Волги”. Его цель – улучшить экологическое состояние главной водной артерии страны, сократив объем загрязненных сточных вод», – подчеркнул глава Минэкологии.

В Татарстане планируется построить и реконструировать 13 очистных сооружений и ликвидировать два объекта накопленного экологического вреда, добавил министр. Он уточнил, что за 2019 – 2021 годы в республике уже построено и реконструировано 12 очистных сооружений в 10 муниципальных образованиях.

«С прошлого года началась реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани. Их доля в общем объеме сточных вод составляет 42%. Они входят в топ-200 основных загрязнителей Волги», – подчеркнул докладчик.

По словам Шадрикова, не менее важное направление федерального проекта «Оздоровление Волги» – ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке. «В Татарстане запланирована к концу 2024 года ликвидация двух таких объектов», – заметил он.

Глава Минэкологии напомнил, что в прошлом году началась реализация уникального проекта по ликвидации крупного объекта накопленного экологического вреда, расположенного в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища, – это иловые поля биологических очистных сооружений Казани. «За полвека на площади около ста гектаров было накоплено четыре миллиона кубометров илового осадка», – сказал он и добавил, что стоимость работ по рекультивации этих полей составляет 8 млрд 125 млн рублей.

Еще одним крупным объектом, оказывающим негативное воздействие на воды Нижнекамского водохранилища, являются бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти, продолжил министр. «Они оказались затоплены после поднятия уровня водохранилища и в настоящее время представляют угрозу не только Волге, но и четверти населения Татарстана, ведь водохранилище обеспечивает водой более 900 тысяч человек. Стоимость работ составляет 930 миллионов рублей», – резюмировал он.

В этом году на реализацию в Татарстане четырех федеральных проектов нацпроекта «Экология» предусмотрено 5,6 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.