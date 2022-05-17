В Татарстане на охрану детских лагерей в летний период потратят около 17 млн рублей

В Татарстане на обеспечение безопасности в детских лагерях частными охранными предприятиями потратят около 17 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Бюджет Татарстана в этом году выделил около 17 млн рублей, чтобы в летний период в круглосуточном режиме обеспечить безопасность и охрану наших детей и сотрудников. Все конкурсные процедуры по определению частных охранных предприятий, которые будут обеспечивать физическую безопасность детских оздоровительных лагерей, проведены», – рассказал спикер.

Садыков уточнил, что представители частных охранных предприятий приступят к работе в оздоровительных лагерях с 1 июня.

Первый замминистра по делам молодежи также добавил, что в республике проводится большая работа по капремонту и строительству детских лагерей. «На сегодня уже 3,3 млрд рублей были направлены на реконструкцию, строительство и ремонт 26 объектов», – подчеркнул он.

По его словам, необходимо отремонтировать или построить еще около 70 объектов. «Но уже за три года отмечаем положительную тенденцию, когда дети приезжают не в бараки 50-60-х годов постройки, а в современные комфортные корпусы и на высоком уровне получают услугу по организации отдыха», – заключил Садыков.