Чаще всего в 2024 году татарстанцы дарили земельные участки

По итогам 2024 года Росреестром Татарстана на основании договоров дарения зарегистрировано 51 156 прав. Как сообщает пресс-служба Росреестра республики, чаще всего в прошлом году татарстанцы дарили земельные участки: на данные объекты зарегистрировано более 24,5 тыс. прав. На втором месте – квартиры – порядка 20,7 тыс. прав, на третьем – индивидуальные жилые дома – свыше 4,7 тыс. прав. Также передавали в дар и нежилые помещения, но намного реже. Так, в прошлом году на такие объекты было зарегистрировано 1 162 права.

Непосредственно в Казани чаще, чем другие объекты, дарятся именно квартиры: зарегистрировано 8 221 право. Далее идут земельные участки – 2 880 прав. На индивидуальные жилые дома зарегистрировано 760 прав и на нежилые помещения – 642 права.

Как отметили в Росреестре Татарстана, до настоящего времени договоры дарения недвижимости можно было заключать в простой письменной форме с государственной регистрацией перехода права, исключения из этого правила составляли договоры дарения долей. С 13 января 2025 года все граждане, в том числе находящиеся в родственных связях, обязаны заверять договоры дарения недвижимости у нотариуса.