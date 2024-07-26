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Общество 26 июля 2024 20:22

В Татарстане на образование детей с ОВЗ направят более 82 млн рублей

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В Татарстане в этом году на образование детей с ограниченными возможностями здоровья будет направлено более 82 млн рублей. Мероприятия проводятся по национальному проекту «Образование». Об этом сообщила начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Татьяна Алексеева на заседании в ведомстве.

«В сентябре прошлого года создано единое образовательное пространство для детей с особенностями в развитии. Мы реализуем федеральные адаптированные образовательные программы во всех 53 коррекционных школах», — рассказала спикер.

По словам Алексеевой, в этих школах наряду с урочной и внеурочной деятельностью большое количество времени занимает коррекционно-развивающая работа. На нее отводится не менее пяти часов в неделю. Кроме того, предусмотрена индивидуальная программа развития для каждого обучающегося.

Начальник управления добавила, что по национальному проекту «Образование» для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в разных районах Татарстана открыто 11 «Доброшкол». «Они до 1 сентября получат оборудование более чем на 7 млн рублей», подчеркнула спикер.

Сейчас в Татарстане проживает 31 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 18 тыс. посещают дошкольные учреждения, а 13 тыс. общее образование. В том числе более 8 тыс. детей обучаются в 53 коррекционных школах.

«К сожалению, у нас увеличивается количество детей практически по всем нозологиям. Растет также количество детей с нарушением интеллекта», отметила Алексеева.

В Казани прошло заседание общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач Минобрнауки РТ за первое полугодие 2024 года. В Татарстане действует проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов госвласти и общественному контролю за их исполнением.

Ранее татарстанцы вместе с экспертами сформировали задачи для Министерства образования и науки РТ на 2024 год. С помощью голосования были выбраны семь задач. Одна из них касается создания условий для внедрения федеральных адаптированных образовательных программ в 100% школ для детей с ОВЗ.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
#дети с овз
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