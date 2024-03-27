В Татарстане на обновление компьютерной техники в школах направят 156,3 млн рублей

В этом году в Татарстане на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» предполагается потратить более 156,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

При этом большая часть необходимых средств, свыше 126,6 млн рублей, поступит в республиканский бюджет из федерального, уточнили в ведомстве.

Речь идет об обновлении материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков учащихся. Деньги будут направлены на приобретение техники для 39 учреждений образования и на создание центра цифрового образования детей «IТ-куб».

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и так далее.

В феврале, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты. Это «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».