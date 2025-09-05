news_header_top
Общество 5 сентября 2025 11:34

В Татарстане на объекты культурного наследия с начала года выделили 2,5 млрд рублей

Иван Гущин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане на работу по сохранению объектов культурного наследия с начала года выделили более 2,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

«Благодаря слаженной работе и с федеральным центром, с Министерством культуры Российской Федерации, за восемь месяцев текущего года на работу по сохранению объектов было выделено из регионального и федерального бюджетов более 2,5 млрд рублей», – сказал он.

При этом 70 млн рублей из этой суммы направили на разработку научно-проектной документации.

Гущин также напомнил, что в 2024 году на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане направили 5,7 млрд рублей.

#объекты культурного наследия #Иван Гущин
