В Татарстане на новый налоговый режим смогут перейти 18 тыс. предпринимателей

В Татарстане с 1 июля вводится новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». На него смогут перейти 18 тыс. предпринимателей республики. Об этом в Кабинете Министров РТ рассказал глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

«По нашим информресурсам мы посчитали, что порядка 18 тыс. налогоплательщиков будет комфортно применять данную систему», — отметил представитель Федеральной налоговой службы.

В Татарстане и еще трех регионах России — Москве, Московской и Калужской областях — начнется эксперимент: предприниматели смогут перейти на новый налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Это специальный налоговый режим, при котором почти полностью отменяется отчетность для предпринимателей, а налоги рассчитываются автоматически. Бизнесмены на АУСН не будут платить взносы в Пенсионный и страховые фонды, сдавать декларацию и часть отчетов за сотрудников. Налоговая ставка составит 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов.

Участниками спецрежима могут стать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, но при условии, что их годовая выручка не будет превышать 60 млн рублей, а численность штата — пяти человек.