В РТ на новые нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья» выделили 5 млрд рублей

За пять лет в реализацию национального проекта «Образование» в Татарстане вложили 26 млрд рублей, из них 20 млрд – из федерального бюджета. В 2025 году проект трансформируется и будет существовать в ином формате.

Его цели будут реализовываться в том числе в рамках новых нацпроектов «Молодежь и дети», «Семья». На них в 2025 году республика потратит 5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин.

Несмотря на трансформацию нацпроекта, в республике продолжат работу по строительству и капремонту школ, оснащению предметных кабинетов. Среди нововведений – капитальный ремонт детских садов и профессиональных организаций, общежитий.

«Олег Владимирович Коробченко (глава Минпромторга РТ – прим. Т-и.), прямо обращает внимание: "Стройте новые общежития, ремонтируйте старые. Только так мы привлечем по методу пылесоса из других регионов к себе работников. В этом главный успех". И я понимаю, что это так, потому что мы сами жили в общежитиях, это было 40 лет назад. Конечно, они стареют, ветшают. Нужно ремонтировать и нужно строить новые», - заключил Хайруллин.