В Татарстане на новогодние утренники родителей будут пускать по QR-коду

фото: © Александр Эшкинин / архив ИА «Татар-информ»

Новогодние утренники в детских садах состоятся, родителей будут пускать по QR-коду. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По поводу утренников в детских садах: проводиться они будут, скорее всего, в том же формате, в котором мы предлагали их проводить осенью. Мы рекомендуем во избежание скученности, чтобы на утреннике присутствовал только один из родителей и обязательно с QR-кодом о вакцинации либо о перенесенном заболевании», – отметила она.

Специалист добавила, что в республиканском Роспотребнадзоре не рекомендуют посещать утренники людям старше 60 лет. Также на праздник не будут допускаться дети, которые не ходят в эту группу. Аниматоры и организаторы со стороны также под запретом.

«Мероприятия, которые проводятся в ежедневном режиме, – это термометрия, маски, рассадка с учетом дистанции», – заключила Авдонина.