В Татарстане на новогодние праздники введут особый противопожарный режим

С 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На этот период планируется ввести ограничения на использование пиротехники третьего класса опасности:

— В радиусе 500 метров от границ промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог) и топливно-энергетических комплексов;

— На расстоянии 30 метров от объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственных объектов, частных домовладений, мест массового скопления людей и автодорог;

— В пределах 30 метров от многоквартирных жилых зданий.

Документ также предусматривает формирование перечня объектов, вблизи которых будет запрещено применение пиротехнических изделий третьей категории опасности. Местным органам власти Татарстана рекомендовано самостоятельно определить дополнительные объекты, где использование пиротехники будет под запретом.