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Ру Тат
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Экономика
17 июня 2022  04:43
Эльвира Зайнулина

В Татарстане на нацпроект «Здравоохранение» выделили 4,2 млрд рублей

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В этом году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане выделено 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики. 

Отмечается, что большая часть финансирования — 2,4 млрд рублей — будет направлена на региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». 

Ожидается, что в этом году построят врачебные амбулатории в Пестречинском и Лениногорском районах, поликлиники в Казани и Зеленодольском районе, Центр врача общей практики и педиатра в Альметьевском районе, 29 фельдшерско-акушерских пунктов. Также начат капитальный ремонт 12 поликлиник в районах республики, женских консультаций в Заинском и Кайбицком районах, гериатрического отделения Центральной районной больницы в Лениногорском районе.

Кроме того, будет приобретено 17 автомобилей и 1 256 единиц оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

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