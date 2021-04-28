В Татарстане на нацпроект «Демография» в 2021 году выделено 8,5 млрд рублей

В Татарстане на реализацию мероприятий, запланированных по национальному проекту «Демография», направят 8,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Нацпроект состоит из пяти региональных проектов. На финансовую поддержку семей при рождении детей направят 6,4 млрд рублей, содействие занятости — 1,7 млрд, развитие спортивной инфраструктуры — 272 млн рублей, а на мероприятия по поддержанию здорового образа жизни и заботу о пожилых — 12 млн и 91 млн рублей соответственно.

Так, по региональному проекту «Содействие занятости» предполагается создать условия дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (строительство 13 детсадов) и провести мероприятия по повышению эффективности деятельности служб занятости.

По региональной программе «Спорт — норма жизни» строится универсальный спортзал в Кукморе, планируется оснастить спортинвентарем физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани. Также в 2021 году десять спортшкол получат спортивное оборудование, инвентарь и экипировку на сумму 37,9 млн рублей.

«Важнейшим фактором обеспечения экономического роста является развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. Именно на это направлена реализация национальных проектов и республиканских программ», — отметил вице-премьер РТ Мидхат Шагиахметов.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года, они были разработаны на основе «майских указов» Президента России Владимира Путина. Всего программы включают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».