В Татарстане на муниципальных выборах выдвинули 451 кандидата. Об этом сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Из них два кандидата от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", 138 кандидатов – от партии "Единая Россия" и 311 – в порядке самовыдвижения», – рассказал глава Центризбиркома.

Кондратьев подчеркнул, что замещению подлежит 7531 мандат.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Выборы депутата Госсовета РТ организует территориальная комиссия Мелекесского округа. Кандидаты должны подать туда документы до 18 часов 10 июля.