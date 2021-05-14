В Татарстане на мосту через Свиягу на М7 ограничен проезд большегрузов

В Татарстане на мосту через Свиягу, расположенном на 757 км автодороги М7, ограничили проезд большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Причина временного ограничения движения транспортных средств массой более 20 тонн — снижение несущей способности искусственного сооружения», — пояснили в ведомстве.

На этом участке трассы организовано реверсивное светофорное движение. Интервал между автомобилями должен быть не менее 30 метров.

Управление просит водителей соблюдать требования временных дорожных знаков.