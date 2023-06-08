В Татарстане на молодежную сферу ежегодно выделяется около 6 млрд рублей, в том числе 2,8 млрд рублей — на проекты и госпрограммы для молодежи и 2,9 млрд рублей — на модернизацию инфраструктуры. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Финансирование только программы организации отдыха и оздоровления детей с этого года увеличилось на 300 млн рублей и составило 2,1 млрд рублей. А это 218 тыс. детей и подростков ежегодно», — сказал глава Минмолодежи.

За последние четыре года в ремонт и строительство 146 объектов для молодежи было вложено более 6 млрд рублей. Всего инфраструктуру отрасли составляют 384 учреждения различного профиля, добавил докладчик.

По его словам, в этом году в республике обновят 41 объект в 25 муниципальных образованиях, в том числе будут построены два новых молодежных центра.

«Министерством по линии Росмолодежи привлечено 136 млн рублей на проведение ремонта и реализацию социальных проектов для молодежи. Такая работа продолжится, проблема доступности инфраструктуры будет поэтапно решена», — подчеркнул Садыков.

Он отметил, что второй год подряд муниципальные учреждения могут получать гранты на реализацию своих социально значимых проектов. На эти цели из республиканского бюджета выделено 50 млн рублей.