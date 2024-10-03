В Татарстане на модернизацию системы генеалогических данных выделят 17,2 млн рублей

В Татарстане планируют модернизировать систему «Управление генеалогическими базами данных». На эти цели из республиканского бюджета выделят почти 17,2 млн рублей. Соответствующую информацию на сайте единой информационной системы разместил Госкомитет РТ по закупкам.

Основная функция данной системы – автоматизация процессов сбора, обработки, систематизации и построения генеалогических связей на основе архивных документов. В структуру данной системы входят следующие программные модули: «Ввод и загрузка данных», «Конструктор генеалогического древа», «Летопись населенных пунктов», «База исторических событий», «Интерактивной исторической карты» и другие.

«Осуществление некоторых видов деятельности на территории России требует наличия специального разрешения. В извещении о закупке установлено требование к участникам — о наличии действующей лицензии ФСБ России на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных средств, информационных и телекоммуникационных систем», - сообщил зампред Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.