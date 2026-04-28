Общество 28 апреля 2026 09:59

В Татарстане на модернизацию информационной системы АПК направят 27 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана реализует проект модернизации государственной информационной системы агропромышленного комплекса. На обновление платформы планируется направить 27 млн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Обновленная система объединит более 4 тыс. участников аграрного сектора региона в едином цифровом пространстве. Платформа станет инструментом для автоматизации сбора и анализа данных, контроля сельхозработ и ведения учета поголовья животных.

Доступ к системе будет организован через личные кабинеты с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В составе платформы предусмотрены специализированные модули, в том числе для мониторинга земель, отслеживания обработки полей и сбора отраслевой информации. Отдельное внимание уделено геоинформационным сервисам и цифровому учету животных.

Как ожидается, внедрение системы позволит наладить более оперативное взаимодействие между сельхозпроизводителями и органами власти, упростит отчетность и обеспечит информирование аграриев о мерах государственной поддержки. Все данные будут храниться в защищенной базе с возможностью дальнейшего анализа и визуализации.

#минсельхозпрод рт #цифровизация #агропромышленный комплекс #Сельское хозяйство
