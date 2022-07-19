В Татарстане на модернизацию инфекционной больницы потратят 266 млн рублей

В Казани на модернизацию Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова направят более 266,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что модернизация затронет здание базовой клиники, расположенное по адресу: пр. Победы, д. 83. Предполагается привести в порядок внутренние водопроводные и канализационные трубы, систему отопления, вентиляцию и освещение помещений.

Кроме того, планируется облегчить доступ в здание людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрено благоустройство прилегающей к зданию территории. Для медучреждения приобретут оборудование, мебель и инвентарь — на это потратят свыше 118 млн рублей.

В качестве заказчика выступает Главстрой Татарстана, а средства поступят из республиканского бюджета. Работы должны быть завершены до 30 октября 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 26 июля, а подрядчика определят 28 июля, отмечается на сайте госзакупок.