В Татарстане на месяц закрыли движение по дороге Камские Поляны — Шереметьевка

В Татарстане до 25 июня закрыли для движения транспорта участок автомобильной дороги Камские Поляны — Шереметьевка. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В связи с ремонтом водопропускной трубы с 25 мая временно закрыто движение транспортных средств по региональной автодороге на 11+880 километре», — отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по дороге Чистополь — Нижнекамск. Автомобилистов просят обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные согласно схеме организации движения.