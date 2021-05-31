В Татарстане на месяц закрыли для движения участок автодороги Елабуга – Лекарево

В Татарстане на месяц закрыли для движения транспорта участок автомобильной дороги Елабуга — Лекарево — Большие Армалы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение закрыто до 1 июля на участке автодороги от 5,2 до 11,4 км в Елабужском районе республики. «Это связано с ремонтом трассы М7 „Волга“ — Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа», — отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по Набережно-Челнинскому и Окружному шоссе в Елабуге, а также по автомобильным дорогам Елабуга — Лекарево — Большие Армалы и Подъезд к городу Елабуга. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.