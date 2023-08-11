В Татарстане на месяц закроют движение по автодороге Обход села Богатые Сабы

В Сабинском районе Татарстана с 18 августа закроют движение на 3,3 км автодороги Обход села Богатые Сабы. Ограничение будет действовать до 11 сентября, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«Временное закрытие движения связано с проведением ремонта водопропускной трубы на данном участке», – пояснили в министерстве.

Водители могут объехать ремонтируемый отрезок по дороге на улицах Пушкина и Сосновая в поселке Богатые Сабы. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.