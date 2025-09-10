В Татарстане на месяц перекроют участок дороги М-7 «Волга» – Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода
С 15 сентября в Рыбно-Слободском районе Татарстана в связи с проведением капитального ремонта автомобильной дороги временно закроют движение транспорта на участке региональной автодороги М-7 «Волга» – Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Ограничение затронет отрезок с 4,1 по 7,1 км и будет действовать до 15 октября 2025 года.
Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать улично-дорожную сеть села Кутлу-Букаш – по улицам Ленина и Ворошилова.