Общество 10 сентября 2025 14:12

В Татарстане на месяц перекроют участок дороги М-7 «Волга» – Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 15 сентября в Рыбно-Слободском районе Татарстана в связи с проведением капитального ремонта автомобильной дороги временно закроют движение транспорта на участке региональной автодороги М-7 «Волга» – Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ограничение затронет отрезок с 4,1 по 7,1 км и будет действовать до 15 октября 2025 года.

Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать улично-дорожную сеть села Кутлу-Букаш – по улицам Ленина и Ворошилова.

#ограничение движения #трасса М7 #Миндортранс РТ
