В Татарстане на месяц ограничат движение грузовиков: главное

В Татарстане с 1 по 30 апреля временно ограничат движение тяжеловесных транспортных средств, осевая нагрузка которых превышает 6 тонн. Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранение автодорог.

Под ограничения не попадают:

- пассажирские перевозки автобусами;

- перевозка продуктов, животных, кормов и добавок для сельскохозяйственных животных, лекарств, семян, удобрений, почты, посылок, топлива;

- перевозка грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

- транспортировка дорожной техники и материалов для ремонта и содержания автодорог;

- транспорт федеральных органов исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена военная служба;

- мусоровозы.

Движение другого тяжеловесного транспорта допускается только при наличии специального разрешения. Его можно получить в личном кабинете ФКУ «Росдормониторинг».

За движение без спецразрешения в период ограничений предусмотрена ответственность – для собственника транспорта вплоть до штрафа в размере 600 тысяч рублей. При этом транспорт задерживается.

Порядок введения ограничений, перечень дорог, а также категории транспорта, типы грузов и перевозок, на которые не распространяются ограничения опубликованы в постановлении кабмина РТ.

Подробнее об ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта можно почитать по ссылке.