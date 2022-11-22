В Татарстане на местах для зимней рыбалки выставили шесть круглосуточных постов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Шесть круглосуточных спасательных постов появились на местах подледной рыбалки в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Сейчас на реках и водоемах идет формирование льда, напомнил Венедиктов. В период ледостава он просит татарстанцев быть предельно аккуратными и внимательными.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«На сегодняшний день процесс формирования льда на водоемах еще продолжается. Реки Кама и Волга открыты, а толщина льда на внутренних водоемах пока в большинстве не соответствует требованиям безопасности», – отметил спикер.

Сегодня на излюбленных рыбаками местах для зимней рыбалки выставлены шесть постов – они находятся в Казани, Лаишево, в селе Ташкирмень, а также в населенном пункте Мелькень, поселке Алексеевское и в Набережных Челнах.

Чтобы увеличить, откройте в новом окне Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Еще четыре спасательных поста планируют выставить в Зеленодольске, населенном пункте Заовражный Каратай, Чистополе и Нижнекамском районе.