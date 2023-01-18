В Татарстане на мероприятия республиканских программ по АПК направят 405 млн рублей

В Татарстане в этом году на мероприятия республиканских программ по АПК планируется потратить 405 млн рублей. В прошлом году финансирование составило 399 млн рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В 2022 году общие расходы на строительно-монтажные работы объектов АПК составили 861,5 млн рублей. Из бюджета республики на возмещение части затрат выделено 215,6 млн рублей. На этот год объемы финансирования определены, находятся на стадии согласования», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Зяббаров заметил, что министерство также сопровождает реализацию крупных инвестиционных проектов. «Их 34, инвестиционная стоимость 51,4 млрд рублей. Из них в прошлом году завершены восемь проектов, сумма инвестиций составила 4,3 млрд рублей. В I квартале текущего года планируется завершить еще два объекта с объемом инвестиций 3,6 млрд рублей», — подчеркнул он.

Кроме того, Татарстан продолжит участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году на ее реализацию было предусмотрено 1,9 млрд рублей, в этом году — 1,6 млрд рублей.