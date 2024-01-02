В Татарстане на мероприятия национальных проектов в 2023 году было направлено 46 млрд

В 2023 году Республика Татарстан участвовала в реализации 50 региональных проектов, относящихся к 13 национальным проектам. На их мероприятия было направлено 46 млрд рублей, причем более 30 млрд — из средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Во всех районах Татарстана активно велось строительство, реконструкция и ремонт 587 социально значимых для жителей республики объектов.

В сфере образования речь идет о 17 объектах. Это 11 школ — в Усадах Лаишевского района (одна), в Арском (одна) и Тукаевском (одна) районах, в Казани (пять) и Набережных Челнах (две), а также дополнительный корпус на 280 мест гимназии №19 Казани, два детских сада на 220 мест в Казани, два спортивных зала в Дрожжановском и Тюлячинском районах, два молодежных центра («Вертолет» в Казани и «Мегаполис» в Альметьевске).

В сфере культуры и творческого развития — о 28 объектах. Построены и отремонтированы 22 сельских дома культуры, четыре музея, детская музыкальная школа в Нижнекамске и Зеленодольский музыкальный театр в Зеленодольском районе.

В сфере здравоохранения — о 151 объекте. Строились и приводились в порядок ФАПы, больницы, поликлиники и врачебные амбулатории.

В сфере экологии — о шести объектах. Это рекультивация Самосыровского полигона в Казани, демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища, расчистка русла реки Берсут в Мамадышском районе.

Продолжено строительство крупных объектов, начатых в предыдущие годы и планируемых к завершению в рамках национального проекта «Экология» в 2024 году. Это реконструкция биологических очистных сооружений Казани (2021–2024 годы) и рекультивация иловых полей этих биологических очистных сооружений (2021–2024 годы).

В сфере жилья и городской среды речь идет о 193 объектах. В том числе благоустроены 54 общественных пространства, включая парки и скверы, приобретены 109 квартир в 10 муниципальных районах республики для расселения граждан из аварийного жилого фонда. Кроме того, это строительство объездной дороги под мостом через реку Мелекеску и мостового перехода через реку Челна в Набережных Челнах, строительство трех объектов сетей водоснабжения в селе Биклянь, деревне Новотроицкое и деревне Белоус Тукаевского района и двух объектов сети водоснабжения в селе Усады Лаишевского района, системы водоснабжения с водозаборным узлом в городе Нурлате, станции водоподготовки в поселке Алексеевское.

В сфере дорожного хозяйства 189 объектов дорожной сети приведены в нормативное состояние. Это строительство, ремонт и реконструкция около 409 километров дорог.

Отдельно Минэкономики упоминает строительство автомобильной дороги от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» в Кировском районе Казани (I и II этапы), участка дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца на территории Казани (улицы Меховщиков на участке от улицы Магистральная до улицы Девятаева) и Вознесенского тракта (участка от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 «Волга» в Советском районе Казани и Пестречинском районе).

В сфере туризма речь идет о трех объектах. Созданы маршруты туристической навигации, благоустроены общественные санузлы, уличные сцены и пространства для проведения праздничных мероприятий в Старо-Татарской слободе Казани и в Елабуге, а также образован Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли и обучения по программам профессиональной переподготовки на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Кроме того, в 2023 году в рамках реализации национальных проектов осуществлялась закупка оборудования для улучшения материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений республики, проводились мероприятия по предоставлению мер поддержки предпринимателям, социальных выплат семьям с детьми, организовывались обучающие, культурные и спортивные мероприятия.

В 2023 году наиболее узнаваемыми для граждан России оказались такие национальные проекты, как «Демография» (77%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (76%), «Безопасные качественные дороги» (74%), «Здравоохранение» (73%) и «Образование» (72%).

Самыми полезными национальными проектами россияне считают «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». При этом жители России выступают за продление реализации нацпроектов на ближайшие пять лет. Об этом со ссылкой на результаты социологического опроса сообщает ВЦИОМ.

Национальные проекты реализуются с 2019 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина. В центре внимания всех национальных проектов и их изначальной целью являются россияне и улучшение качества их жизни, а также создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого.

В 2024 году Правительство Российской Федерации актуализирует действующие национальные проекты для их реализации в 2025–2030 годах.