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Происшествия 20 января 2024 14:36

В Татарстане на М7 открыто движение для легковых машин

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На трассе М-7 «Волга» движение обеспечено для легковых транспортных средств, сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

Напомним, ограничения были введены из-за сильных метелей, обильного снегопада и ограничения видимости.

На дорогах сохраняются ограничения на движение грузовых транспортных средств и междугородних автобусов.

#непогода в татарстане
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