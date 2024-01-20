Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане на М7 открыто движение для легковых машин
Скопировать ссылку
На трассе М-7 «Волга» движение обеспечено для легковых транспортных средств, сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».
Напомним, ограничения были введены из-за сильных метелей, обильного снегопада и ограничения видимости.
На дорогах сохраняются ограничения на движение грузовых транспортных средств и междугородних автобусов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2