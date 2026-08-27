В Татарстане на льготное финансирование промпроектов направили 3,7 млрд рублей

Фото: пресс-служба ИВФ РТ

Промышленные предприятия Татарстана могут получить до 200 млн рублей на развитие производства по льготной ставке 3% годовых. О действующих программах финансирования рассказали на круглом столе в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума – 2026.

Участники встречи «О льготном финансировании для промышленных предприятий РТ по линии регионального ФРП» обсудили меры государственной поддержки, требования к получателям льготного финансирования и опыт компаний, которые уже реализуют инвестиционные проекты с помощью таких инструментов.

Модератором круглого стола стал первый заместитель директора НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Азат Фазулов.

Во встрече участвовали представители Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, Минпромторга РТ, Торгово-промышленной палаты республики, Фонда развития промышленности, банков и промышленных предприятий.

Участников приветствовали директор НКО «ИВФ РТ» Дамир Галиев и первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Елена Файзрахманова.

Фото: пресс-служба ИВФ РТ

Первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов рассказал, что Инвестиционно-венчурный фонд республики выполняет функции регионального Фонда развития промышленности с 2016 года. За это время общий объем финансирования проектов превысил 3,7 млрд рублей.

Особенно заметных результатов, по его словам, удалось добиться за последние два года: Татарстан занимал первые места в России по количеству профинансированных проектов и объему выданных займов.

Главный инвестиционный менеджер – управляющий портфелем ФРП сектора инвестиционного менеджмента Римма Шакирова представила программы льготного финансирования Фонда развития промышленности. Она рассказала о критериях участия в них и особенностях получения займов.

Начальник отдела сопровождения инвестиционных программ в промышленности Минпромторга Татарстана Максим Андрияшин представил действующие в республике меры поддержки предприятий. В их числе – инструменты, позволяющие компенсировать затраты на приобретение оборудования российского производства.

О практическом опыте использования льготного финансирования рассказали представители промышленных предприятий. Руководитель отдела продвижения горелочных устройств ЗГОА «Прома» Булат Ахметшин и директор по экономике и финансам «Промэнерго» Александр Кобзев поделились опытом привлечения средств и реализации инвестиционных проектов.

Фото: пресс-служба ИВФ РТ

Участники круглого стола также рассмотрели инструменты повышения эффективности предприятий в рамках федерального проекта «Производительность труда». Он входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Завершилась встреча панельной дискуссией. Спикеры ответили на вопросы аудитории и разобрали наиболее распространенные ошибки предприятий при подготовке заявок на финансирование. Кроме того, участники обсудили особенности взаимодействия бизнеса с институтами развития и роль нефинансовой поддержки, включая экспертизу проектов, нетворкинг и помощь в поиске партнеров.

Азат Фазулов сообщил, что промышленные предприятия Татарстана могут получить по региональной программе до 200 млн рублей под 3% годовых. Деньги разрешается направлять на инвестиционные проекты, модернизацию и развитие производства.

Он рекомендовал компаниям заранее проверять соответствие проекта требованиям программы и обращаться в ИВФ РТ для подбора подходящего инструмента поддержки.

По итогам круглого стола участники отметили, что льготное финансирование остается одним из основных инструментов модернизации производств, запуска новых инвестиционных проектов, увеличения мощностей и технологического развития предприятий Татарстана.