В Татарстане на летних отдых и оздоровление детей направят 2,5 млрд рублей

В Татарстане на летних отдых и оздоровление детей в этом году направят 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков на заседании Комитета Государственного Совета республики по социальной политике.

«Это средства бюджета Татарстана и муниципальных бюджетов. В этом году мы также привлекаем около 120 млн рублей из федерального бюджета для организации летнего отдыха и оздоровления в республике», — рассказал спикер.

Лулаков уточнил, что всего в летних лагерях отдохнут 172 тыс. детей из Татарстана. В лагеря на Черноморском побережье планируется отправить более 7 тыс. детей. Кроме того, будет организован отдых для 2,5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня-завтра состоятся первые заезды в лагеря. Не во все сразу, а поэтапно. Какие-то летние лагеря муниципальные образования еще готовят, получают последние экспертизы Управления Роспотребнадзора по РТ. Более 1,5 тыс. человек обучили в различных школах вожатых», — отметил замминистра.

Татарстан также обеспечит отдых детей из подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Так, 462 ребенка летом будут отдыхать в молодежном центре «Сэлэт» в Крыму.