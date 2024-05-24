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В Татарстане на летних отдых и оздоровление детей направят 2,5 млрд рублей
В Татарстане на летних отдых и оздоровление детей в этом году направят 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков на заседании Комитета Государственного Совета республики по социальной политике.
«Это средства бюджета Татарстана и муниципальных бюджетов. В этом году мы также привлекаем около 120 млн рублей из федерального бюджета для организации летнего отдыха и оздоровления в республике», — рассказал спикер.
Лулаков уточнил, что всего в летних лагерях отдохнут 172 тыс. детей из Татарстана. В лагеря на Черноморском побережье планируется отправить более 7 тыс. детей. Кроме того, будет организован отдых для 2,5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Сегодня-завтра состоятся первые заезды в лагеря. Не во все сразу, а поэтапно. Какие-то летние лагеря муниципальные образования еще готовят, получают последние экспертизы Управления Роспотребнадзора по РТ. Более 1,5 тыс. человек обучили в различных школах вожатых», — отметил замминистра.
Татарстан также обеспечит отдых детей из подшефных городов — Лисичанска и Рубежного. Так, 462 ребенка летом будут отдыхать в молодежном центре «Сэлэт» в Крыму.
Лулаков добавил, что в палаточных лагерях отдохнут 800 человек. «На палаточные лагеря выделено 44 млн рублей из республиканского бюджета. И дополнительно 7 млн рублей привлекли из федерального бюджета», — подчеркнул он.
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