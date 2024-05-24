На лечение онкозаболеваний в Татарстане за год направлено около 7 млрд рублей

В Татарстане в прошлом году расходы на лечение онкологических заболеваний составили около 7 млрд рублей. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«На борьбу с онкологическими заболеваниями ежегодно выделяются очень большие средства. В прошлом году из общих расходов более 4 млрд рублей было направлено только на химиотерапию», – рассказала спикер.

Мифтахова добавила, что расходы на профилактические мероприятия, включая диспансеризацию и медосмотр, за прошлый год достигли около 5 млрд рублей. Медицинский осмотр прошли более 1,5 тыс. взрослых и 834 тыс. детей.

Кроме того, по словам директора фонда, на высокотехнологическую медицинскую помощь было выделено 6 млрд рублей.

Ежегодно также направляются средства на стимулирующие выплаты водителям скорой медицинской помощи. В прошлом году эта сумма составила 178 млн рублей.

«В территориальные фонды за медпомощь, оказанную татарстанцам за пределами республики, было направлено 1,4 млн рублей, что почти на 100 млн рублей больше, чем в 2022 году», – подчеркнула Мифтахова.