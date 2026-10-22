В Татарстане на Kazan Digital Week обсудят цифровизацию госзакупок

Государственный комитет Татарстана по закупкам 31 октября проведет тематическую сессию на международном форуме Kazan Digital Week – 2026. Участники обсудят применение цифровых технологий для повышения эффективности и прозрачности государственных закупок.

Сессия «Цифровая трансформация государственных закупок: новые технологии для повышения эффективности и прозрачности» начнется в 12:00 в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов власти, а также ведущих российских компаний. Они рассмотрят, как искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение меняют традиционные подходы к организации государственных закупок.

Международный форум Kazan Digital Week – 2026 пройдет с 29 по 31 октября. Он объединит представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и инновационных компаний из разных стран для обсуждения внедрения искусственного интеллекта в науку, промышленность, бизнес, государственное управление и сферу госзакупок.