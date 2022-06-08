В Татарстане на капремонт закроется дорога Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево

В Татарстане на месяц закроется движение транспорта по участку автомобильной дороги Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Для движения транспорта будет временно закрыт отрезок дороги с 0+050 км по 6+790 км с 8 июня по 8 июля. «На этот период запланирован капитальный ремонт данного участка», — пояснили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд по федеральным автодорогам М7 «Волга» и Р241 Казань — Буинск — Ульяновск. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на временные дорожные знаки.